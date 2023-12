MP acusa homem de exigir dinheiro à mãe sob ameaça de violência

O Ministério Público (MP) acusou um homem de um crime de violência doméstica contra a mãe de 72 anos, com quem vivia em Esposende, no distrito de Braga, informou nesta quinta-feira a Procuradoria-geral Regional do Porto (PGRP).

Numa nota publicada na sua página na internet, a PGRP refere que, por despacho datado de 30 de novembro, o MP deduziu acusação contra um arguido imputando-lhe a prática de um crime de violência doméstica agravado por reincidência.

O MP considerou indiciado que o arguido, a partir de junho de 2023, agravou os comportamentos que já vinha mantendo desde 1994 com a sua mãe, nascida em 1951, nos períodos em que com a mesma residia em Forjães, Esposende, "passando a insultá-la de modo praticamente diário na casa onde ambos residiam e a exigir-lhe a entrega de quantias monetárias sob pena de, não o fazendo, lhe dar uma coça".

De acordo com a investigação, a vítima chegou a dormir uma noite fora da sua casa de residência, por via do comportamento do arguido que ameaçava "partir tudo".

O MP refere ainda que, numa outra situação, a progenitora teve de procurar refúgio num estabelecimento comercial por força do comportamento do arguido que a insultava aos gritos pelo facto de não ter ainda o jantar pronto.

O arguido aguarda o decorrer do processo sujeito à medida de coação de prisão preventiva.