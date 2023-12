Lisboa. PJ realiza buscas na Junta de freguesia de Campolide

A PJ estava pelas 12h40 desta quinta-feira a realizar buscas na Junta de Freguesia de Campolide, em Lisboa, confirmou à Lusa o presidente da autarquia (PS), destacando que a investigação está relacionada com executivos anteriores ao atual.

Segundo Miguel Belo Marques, estavam a realizar buscas na Junta de Freguesia elementos da PJ, acompanhados por uma procuradora.

O autarca referiu ainda que as buscas que estão a ser realizadas em nada estão relacionadas com o atual executivo, mas com executivos anteriores.

A notícia das buscas foi avançada pela RTP.