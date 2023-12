ICNF vai ordenar ancoragem de embarcações de recreio na Ria Formosa

O Instituto Nacional da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai instalar cerca de 200 pontos de amarração para ordenar a náutica de recreio e preservar a biodiversidade do sistema lagunar do Parque Natural da Ria Formosa.

O projeto orçado em 500 mil euros foi desenvolvido em parceria com o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (UAlg) e Fundo Ambiental e prevê a instalação do primeiro de sete fundeadouros, em fevereiro de 2024, com capacidade para 57 embarcações junto à Ilha da Culatra, em Faro.

No total, vão ser instalados sete fundeadouros com capacidade de ancoragem para cerca de 200 embarcações, o que será feito faseadamente.

Gestão a cargo da Associação dos Amigos da Culatra

A gestão do fundeadouro da Ilha da Culatra, com capacidade para 57 embarcações, 46 das quais até 12 metros e as restantes até 18 metros, vai ser entregue à Associação dos Amigos da Culatra.

O protocolo para o financiamento dos estudos e implementação da estrutura vai ser assinado nesta quinta-feira na sede da Associação de Moradores da Ilha da Culatra, com a presença do secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino.