Guimarães. Homem que matou a mulher à facada acusado de homicídio qualificado

O Ministério Público (MP) acusou de homicídio qualificado um homem que matou a mulher à facada em junho de 2023 na residência do casal, em Caldas das Taipas, Guimarães, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Em nota publicada na sua página na Internet, aquela procuradoria acrescenta que o arguido está também acusado de violência doméstica.

O MP considerou indiciado que o arguido, ao longo do casamento, registado em 1982, manteve com a vítima "um relacionamento conflituoso, pautado por episódios recorrentes de violência", agredindo-a e insultando-a.

Acrescenta que os episódios foram potenciados pelo caráter ciumento e possessivo do arguido.

O último destes episódios ocorreu em inícios de 2023, quando o arguido "discutiu com a vítima e lhe apertou o pescoço com força, desagradado com a hora" a que a mulher chegara a casa, depois de ter ido a uma festa com amigas.

Por fim, e ainda de acordo com a acusação, na noite de 22 para 23 de junho de 2023, na casa de residência do casal, o arguido muniu-se de uma faca, dirigiu-se ao quarto em que a mulher estava a dormir e desferiu-lhe vários golpes no corpo com a faca, matando-a.

O arguido está em prisão preventiva.