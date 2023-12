Frio vai manter-se até ao Natal. Veja as recomendações da DGS

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa que entre os dias 22 e 26 de dezembro, o estado do tempo em Portugal Continental vai ser influenciado por um anticiclone, localizado a noroeste do território, que se deslocará gradualmente para a Península Ibérica.

As previsões apontam para dias de céu pouco nublado ou limpo, apresentando muita nebulosidade até ao meio da manhã, em especial no interior Norte e Centro, onde em alguns locais poderá persistir ao longo do dia. O vento começará por soprar fraco a moderado de norte/nordeste, por vezes forte nas terras altas, e irá gradualmente rodando para leste/nordeste e enfraquecendo, prevendo-se que a partir do dia 24 seja em geral fraco e predominando do quadrante leste.

De acordo com o IPMA, os próximos dias vão ser frios, com formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no Nordeste Transmontano, na Beira Alta e nos vales dos rios, sendo que a partir do dia 24 aumenta a probabilidade de haver persistência ao longo do dia no nordeste transmontano e na Beira Alta com possibilidade de formação de sincelo.

“É possível a formação de gelo ou geada durante estes dias, em especial no interior Norte e Centro”, avisa em comunicado.

Para os dias 24 e 25, está prevista uma depressão pouco cavada em altitude centrada junto à Península Ibérica, que poderá condicionar temporariamente o estado tempo com possibilidade de ocorrência de precipitação, mas, neste momento, segundo o IPMA, esse cenário apresenta-se como muito pouco provável.

Temperaturas mínimas a rondar os 3 graus negativos no Interior Norte e Centro

A temperatura máxima deverá registar, de um modo geral, valores entre 10 e 20°C, com os valores mais elevados no Alentejo e Algarve, e entre 5 e 10°C no interior Norte e Centro. No caso de se verificar a persistência de nebulosidade/neblina ou nevoeiro no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, estes valores da temperatura máxima deverão ser inferiores para essas regiões. A temperatura mínima deverá registar, de um modo geral, valores entre 2 e 8°C, com os valores mais elevados no litoral Centro e Sul, e entre -3 e 2°C no interior Norte e Centro.

A agitação marítima será mais intensa na costa ocidental e no início do período, com ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, prevendo-se que diminua gradualmente para uma altura significativa inferior a 2 metros a partir do dia 23.

Para esta quinta-feira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de muita nebulosidade no extremo Norte até meio da manhã e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As previsões apontam ainda para possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, em especial nos vales dos rios, formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura mínima.

Veja os conselhos da DGS:

• Evitar a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura;

• Manter o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa, adaptada à temperatura ambiente;

• Proteger as extremidades do corpo, utilizando luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado quente e antiderrapante;

• Manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes e evitando o consumo de álcool, que proporciona uma falsa sensação de calor;

• Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas em situação de sem abrigo);

• Acautelar a prática de atividades no exterior (evitar esforços excessivos, utilizar vestuário adequado e prestar atenção às condições do piso para evitar quedas);

• Seguir as recomendações do médico assistente, garantido a toma adequada da medicação para doenças crónicas;

• Adotar uma condução defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo;

• Verificar o estado de funcionamento dos equipamentos de aquecimento;

• Manter a casa quente, se utilizar braseiras ou lareiras, garantir uma adequada ventilação das habitações (renovação do ar);

• Ter especial atenção aos aquecimentos com combustão (ex.: braseiras e lareiras), que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte;

• Evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de se deitar.