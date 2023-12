Atropelamento com trator em Beja faz um morto e cinco feridos

Uma pessoa morreu nesta quinta-feira e outras cinco ficaram feridas, três delas com gravidade, ao serem atropeladas por um trator num caminho rural, no concelho de Beja, informou uma fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 10h35, ocorreu perto do Monte da Corte Piorno, na área da União de Freguesias Salvada e Quintos, Beja.

Entretanto, sabe-se já que a vítima mortal e os cinco feridos resultantes do atropelamento são trabalhadores agrícolas de nacionalidade nepalesa.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Beja, Pedro Barahona, indicou que o acidente ocorreu num olival situado perto do Monte da Corte Piorno, na área geográfica da União de Freguesias Salvada e Quintos, concelho de Beja.

As vítimas são "todos homens, com cerca de 30 anos, de nacionalidade nepalesa", adiantou.

Pedro Barahona atualizou a informação anteriormente dada sobre a gravidade dos feridos, precisando que um dos feridos ligeiros passou a grave depois de ter sido avaliado pelas equipas de socorro.

Também contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR referiu que o acidente ocorreu quando, durante a apanha da azeitona numa propriedade agrícola, "o trator desengatou e atropelou os trabalhadores".

A mesma fonte disse que se tratou de um acidente de trabalho, pelo que foram chamados ao local inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que estão a investigar a ocorrência.

Os feridos foram transportados para as urgências do hospital de Beja, salientou a fonte da Proteção Civil, realçando que o corpo da vítima mortal será transportado para a morgue da mesma unidade hospitalar.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Beja e de Serpa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 15 elementos, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergências e reanimação (VMER).