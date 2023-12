Aniversário dos Clérigos celebrado com concerto até aos Reis

A Irmandade dos Clérigos está a comemorar 244 anos da icónica Torre dos Clérigos e convida os visitantes do Porto a participar nas iniciativas culturais do aniversário.

Concertos de carrilhão, atuações de coro e ópera são as atividades gratuitas em destaque, mas a agenda cultural estende-se até ao dia dos Reis “de mãos dadas com a história e a cultura, com a arte e a religião”, confirma o diretor-executivo da Irmandade dos Clérigos, António Tavares.

A par com a música, pode-se visitar a Torre dos Clérigos até às 23h00. A iniciativa “Clérigos by Night”, que agora foi retomada, tem um custo de cinco euros por pessoa, sendo gratuita para crianças até aos dez anos.

“Abrimos as visitas noturnas para que todos possam ver a cidade do alto e apreciar as luzes e a dinâmica natalícia do Porto”, sugere o diretor-executivo.

Em parceria com a Câmara Municipal do Porto, o “cartão-postal da cidade” desenhado por Nicolau Nasoni vai fazer soar o sino todos os dias ao meio-dia ao longo deste mês.

“Olhamos com muito carinho para o Natal que diz muito à Irmandade dos Clérigos”, afirma António Tavares, que encontra nesta agenda um compromisso entre a tradição e a história religiosa.

O coro Leading Voices da Porto Business School encerra a programação com um concerto de Reis, no dia 6 de janeiro às 15h00.

O monumento portuense costuma receber 60 a 70 mil visitantes no mês de dezembro. Com estas iniciativas abertas ao público desde 2014 - ano da reabertura da Torre e Museu dos Clérigos -, os Clérigos estão este ano “muito perto dos 1.2 milhões de visitantes”.

A Igreja, Museu e Torre dos Clérigos são propriedade da Irmandade dos Clérigos há 275 anos. Esta junção de confrarias do Porto tem o objetivo de “ajudar o clérigo e os pobres com necessidades materiais e imateriais”.