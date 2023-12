ACT está a acompanhar situação do Global Media Group

O dirigente do Sindicato dos Jornalistas Augusto Correia disse esta quinta-feira que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está "a acompanhar o que se passa no Global Media Group" e serão adotados "procedimentos com vista à regularização das situações".

A ACT recebeu hoje o sindicato e delegados sindicais das várias publicações do Global Media Group (GMG) devido à situação da empresa, que detém marcas como o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e O Jogo.

A "ACT está a acompanhar o que se passa no GMG" e vão ser "adotados procedimentos com vista à regularização das situações", destacou Augusto Correia.

A agenda da reunião contou com vários pontos que os representantes dos trabalhadores quiseram apresentar à ACT e que passam pelo atraso no pagamento dos recibos verdes no Global Media Group e pelas dúvidas acerca dos contratos de prestação de serviços que lhe estão a ser propostos.

Os delegados sindicais e o Sindicato dos Jornalistas (SJ) alertaram ainda para o atraso no pagamento do salário aos trabalhadores com contrato sem termo e para a falta de pagamento do subsídio de Natal, com "imposição de pagamento em duodécimos de uma retribuição vencida a 07 de dezembro".

Os representantes quiseram ainda abordar o programa de rescisões por mútuo acordo, apresentado pela empresa, que está a decorrer.

Augusto Correia alertou para a situação dos colaboradores avençados e à peça, que já estão a enfrentar muitas dificuldades.

"É urgente que a empresa encontre uma solução para regularizar o vencimento de outubro destas pessoas, que ao dia 21 [hoje] estão sem receber e há uma semana à espera que a empresa cumpra o que disse: que ia regularizar a situação no início desta semana", lamentou.

A Administração do Global Media Group (GMG) abriu um programa de rescisões por mútuo acordo, para trabalhadores até 61 anos, com contrato sem termo, sendo que as compensações serão divididas por 18 meses, segundo um comunicado interno, divulgado em 11 de dezembro.

Na semana passada, as direções do Jornal de Notícias (JN), TSF, O Jogo e do Dinheiro Vivo (DV) apresentaram demissão, na sequência do processo de reestruturação que prevê reduzir até duas centenas de trabalhadores.