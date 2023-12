61% de portugueses que não leem "é um número que nos devia envergonhar”, diz presidente da APEL

61% dos portugueses não leu qualquer livro, revela um estudo realizado para a Fundação Calouste Gulbenkian, em 2021. Pedro Sobral considera que esse é "um número que nos deve envergonhar a todos".

A época do Natal é ansiada por editores e livreiros para realizar mais liquidez. “Continua a ser um período relevantíssimo”, diz à Renascença Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

A associação do setor confirma que os portugueses têm vindo a gastar cada vez mais dinheiro em livros, no entanto, continua a manifestar preocupação com os hábitos de leitura.

Em 2022, 62% dos portugueses compraram livros, segundo dados da APEL, mas Pedro Sobral sublinha que tal pode não corresponder a um aumento de livros lidos.

“Muitos são comprados para oferta e também para leitura futura, mas depois não há esse incentivo para ler. O mito de que não há tempo ou que não há espaço na nossa vida. Temos, de uma vez por todas, de considerar que a leitura tem de ser um hábito diário”, defende.

Pedro Sobral diz ouvir muitas vezes dizer que "precisamos de ser um país desenvolvido, para aumentar os índices de leitura e o acesso aos livros, como se o livro fosse um bem de luxo".

Mas o presidente da APEL considera ser exatamente o contrário. "É tendo índices de leitura regulares, habituais e muito próximos da média das União Europeia que podemos consegui ser um país desenvolvido”, alega.

A APEL espera que a venda de livros continue a crescer. Pedro Sobral deposita expetativas no cheque-livro para jovens de 18 anos que vai entrar em vigor e garante que vai insistir na redução do IVA.