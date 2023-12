Técnicos do INEM denunciam agravamento nos tempos de espera por ambulâncias

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) queixa-se da falta de recursos no INEM e denuncia tempos de espera por socorro a utentes superiores a uma hora.

Em declarações à Renascença, o presidente da associação, Paulo Paço, fala numa situação que "não é nova e acontece todos os dias", que vem colocar maior pressão nos serviços de urgência.

"Desde logo, está em causa a falta de meios disponíveis por parte do INEM. Muitos deles estão inoperacionais por falta de tripulantes. Há uma fraca retenção destes profissionais no Instituto Nacional de Emergência Médica. Por outro lado, há uma triagem ineficaz do que é ou não urgente e do que é encaminhado ou não para os cuidados de saúde, em Portugal."

Paulo Paço refere-se a situações que ocorrem em várias zonas do país, sendo as regiões do Algarve, Lisboa e Vale do Tejo e Setúbal as mais afetadas.