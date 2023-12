Passes Navegante mantêm preço em 2024

Os passes Navegante, para circular na Área Metropolitana de Lisboa (AML), vão manter o preço em 2024, anunciou a Transportes Metropolitanos de Lisboa.

Em comunicado, a empresa sublinha que, desde a sua criação, a 1 de abril de 2019, que o passe Navegante -- que permite utilizar todas as empresas de serviço público de transporte regular de passageiros, em todos os 18 municípios da AML - não sofre alterações de preço.

Conforme previsto no Relatório do Orçamento do Estado 2024, este congelamento de preços torna possível, no próximo ano, continuar a efetuar deslocações em todos os operadores de transporte com o Navegante pagando os preços habituais: 30 euros para o Navegante municipal (deslocações dentro de um só município) e 40 euros para o Navegante metropolitano (nos 18 municípios da AML).