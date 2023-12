Jornalistas da Global Media ouvidos no Parlamento. “A democracia está a ser atacada"

Os deputados receberam esta quarta-feira os conselhos de redação do JN, TSF, DN e O Jogo.

A audição parlamentar realizou-se na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para discutir o despedimento coletivo no grupo Global Media.

Ana Luísa Magalhães, do jornal O Jogo deu conta dos jornalistas que estão a recibos verdes e que vão deixar de colaborar com a diário desportivo do grupo.

“Gostava muito que isto não voltasse a acontecer e que o Estado garantisse meios legais para evitar que qualquer um entre por um grupo de comunicação e vire aquilo do avesso”, declarou.

A jornalista avisou que está em causa o próprio regime democrático: “é a democracia que está a ser atacada, é a democracia que está a ser ameaçada”.

Judith Menezes e Sousa, do Conselho de Redação da TSF, afirmou que o plano de despedimentos da rádio coloca em causa o seu funcionamento, numa altura em que se esgota o prazo dado pela Administração para a realização de rescisões amigáveis.