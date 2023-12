Hospital São Francisco Xavier tapa buracos com médicos em formação

As equipas têm números abaixo do recomendado e a situação “é incomportável”, dada a pressão existente.

No final de uma visita àquela unidade hospitalar, Carlos Cortes revelou que “estão a ser escalados médicos internos no início do internato, e a escala, a equipa de urgência, é constituída por um único médico para dar apoio, na área da medicina interna, a 60 doentes internados.”

Por isso, “estamos a ter reuniões com a direção do serviço para analisar essa situação”, que “está remetida para o conselho regional do sul da ordem dos médicos, que está a tratar diretamente com a administração do hospital”.

Bastonário quer "ação e não acordos"

Questionado sobre a sugestão do novo bastonário da Ordem dos Enfermeiros de haver um pacto no setor, Carlos Cortes respondeu que quer ação e não acordos.

“Mais do que acordos, mais do que pactos, mais do que promessas, mais do que intenções, quero concretização, quero ação. Eu quero um Ministério da Saúde e um governo com coragem para resolver os problemas do serviço nacional de saúde.”