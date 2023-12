Avião da Ryanair aterra de emergência em Faro. É o segundo numa semana

Um avião da companhia aérea Ryanair aterrou esta quarta-feira de emergência no aeroporto Gago Coutinho, em Faro, com todos os passageiros em segurança, disse fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte adiantou que, cerca das 12h00, foi ativado o plano de intervenção de emergência do aeroporto, mas o dispositivo de 69 operacionais e 30 veículos não chegou a ser empenhado porque a aterragem foi bem-sucedida.

"Foi uma aterragem efetuada com sucesso, tratou-se de uma falha da aeronave em voo e era um Boeing 737 da companhia Ryanair", avançou a mesma fonte, sem conseguir precisar a origem e o destino do avião afetado ou o número de passageiros que estavam a bordo.

A Lusa tentou saber mais detalhes sobre o incidente junto da ANA -- Aeroportos de Portugal, mas ainda não obteve resposta.