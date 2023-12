Agente florestal morre após queda em poço

Um homem de 57 anos morreu esta quarta-feira após queda num poço na freguesia de Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena, segundo fonte do Sub-comando Regional do Alto Tâmega.

A fonte referiu que para a operação de resgate da vítima foram acionados os bombeiros de Ribeira de Pena, que retiraram o homem, e a equipa médica do helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros, que declarou o óbito no local.

A vítima era do Corpo Nacional de Agentes Florestais (CNAF) e estava a trabalhar para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O alerta foi dado às 15h12 e para o local foram mobilizados o helicóptero, seis veículos e 19 operacionais dos bombeiros e INEM.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medina Legal para autópsia e apuramento das causas da morte.