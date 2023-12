Suspeito de violação e violência doméstica contra ex-namorada detido pela PJ

Um homem suspeito de cometer crimes de violação e violência doméstica contra a ex-namorada, na área metropolitana do Porto, foi detido pela Polícia Judiciária, ficando proibido de contactar com a vítima e sujeito a vigilância eletrónica.

Em comunicado de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira que deteve um homem de 41 anos "fortemente indiciado pela prática dos crimes de violação e violência doméstica" e que após o primeiro interrogatório judicial o detido ficou sujeito a "vigilância eletrónica" e proibido de "contactos e de se aproximar da vítima".

Os crimes de violação e de violência doméstica ocorreram "desde o verão do corrente ano", na "área metropolitana do Porto", acrescenta o comunicado.

Segundo informação da Judiciária, o arguido e a vítima conheceram-se pelas redes sociais e, como viviam perto um do outro, iniciaram um relacionamento presencial.

"No decurso desse relacionamento, o suspeito veio a adotar um comportamento obsessivo e de ciúme para com a vítima, com episódios de descontrolo emocional que tendiam para a violência verbal e física", lê-se no comunicado.

Com a "escalada da violência perpetrada pelo agressor", a vítima, que se tinha submetido a diversos tipos de violência física e psicológica, acabou por relatar os factos de que foi alvo a familiares próximos e "recorreu a assistência hospitalar", até que a situação chegou ao conhecimento das autoridades, explica a PJ.