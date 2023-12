Número de crianças adotadas no nível mais alto em quatro anos

O número de crianças adotadas em Portugal aumentou no último ano, à semelhança do que já tinha acontecido em 2021.

De acordo com o jornal Público, que cita dados divulgados no relatório de atividade das equipas do Instituto da Segurança social (ISS) relativo a adoção e apadrinhamento civil em 2022, o número de crianças adotadas subiu no ano passado para as 212, tratando-se do valor mais elevado dos últimos quatro anos.

Apesar do novo aumento do número de adoções no país são ainda muitas as crianças que aguardam um novo lar e a espera pode tornar-se longa quer para quem pode ser adotado quer para as famílias que querem adotar. De acordo com os dados do Instituto da Segurança Social, citados pelo Público, há 229 crianças à espera de uma família.

“Há crianças que esperam por pais que não surgem e há candidatos que aguardam por crianças que não existem, ou que existem em número insuficiente face às pretensões”, refere o relatório citado pelo jornal.

Recorde-se que este ano, a idade máxima de adoção de crianças passou dos 15 para os 18 anos. O diploma, que alterou o Código Civil e o Regime Jurídico do Processo de Adoção, estabeleceu ainda a modificação da idade mínima da pessoa que adota para os 25 anos, em vez do anterior limite mínimo de 30 anos.