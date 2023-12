"Fiscalidade em Portugal". Carga fiscal não é elevada, mas desigual e "desequilibrada"

Portugal tem uma carga fiscal abaixo da média europeia, mas a sua composição penaliza trabalhadores e outros grupos de menores rendimentos, concluiu um estudo promovido pela associação Causa Pública, apresentado esta terça-feira, em Lisboa.

Em declarações à Renascença, Paulo Pedroso, um dos autores, diz que há o mito de que "a carga fiscal é elevada em relação a outros países e é preciso desconstruir", uma vez que "não o é".

"Portugal é um dos países em que o peso total dos impostos e contribuições na produção de riqueza é mais baixo. Se não é elevada, é desequilibrada, no sentido em que prejudica as pessoas com mais baixos rendimentos e os trabalhos. Portugal tem um peso excessivo de impostos indiretos quando comparado internacionalmente", explica.

Sobre as empresas, Paulo Pedroso diz que "pagam poucos impostos" e isso é também um problema na hora de recolher receitas, se compararmos com parceiros europeus.



"Sabemos que é difícil tributar o capital porque hoje as empresas têm estratégias de fuga, com planeamento fiscal com países que tem taxas reduzidas. No caso português, estamos abaixo dos parceiros europeus e da OCDE", refere.