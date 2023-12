Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu sob aviso amarelo devido ao frio

Os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu estão sob aviso amarelo até as 9h00, devido aos valores baixos da temperatura mínima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nos distritos de Bragança, Vila Real e Guarda, o aviso amarelo prolonga-se até às 15h00, devido ao nevoeiro.

Para esta terça-feira, prevê-se céu geralmente limpo, apresentando-se muito nublado no Nordeste Transmontano e na Beira Alta até ao início da tarde, tornando-se muito nublado nas regiões Norte e Centro a partir do fim da tarde, períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do fim da tarde.

As previsões apontam ainda para vento fraco predominando do quadrante leste, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) de norte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego e por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal, que poderá persistir em alguns locais do Nordeste Transmontano e Beira Alta ao longo da tarde, formação de geada, em especial no interior, e acentuado arrefecimento noturno.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 5 graus negativos, em Vila Real e Bragança, e os 6, em Faro, e as máximas entre os 4, em Vila Real, e os 17, em Faro.