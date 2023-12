Trabalhadores agrícolas romeno e moldavo são vítimas mortais do acidente em Cuba

Dois homens estrangeiros, de 31 e 44 anos, são as vítimas mortais da colisão entre duas viaturas ocorrida esta segunda-feira na Estrada Nacional 387 (EN387), em Cuba (distrito de Beja), revelou à agência Lusa a GNR.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que a vítima mortal de 31 anos é de nacionalidade romena, enquanto a de 44 anos é de nacionalidade moldava.

Segundo a mesma fonte, os dois homens eram trabalhadores agrícolas.

O acidente, para o qual foi dado alerta aos bombeiros às 06h44, envolveu uma carrinha de caixa aberta e uma carrinha de nove lugares, onde seguiam as vítimas mortais, referiu a GNR.

Inicialmente, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que, além da carrinha de nove lugares, o acidente envolvia um automóvel.

De acordo com a Proteção Civil, o sinistro provocou as duas vítimas mortais, transportadas para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja, mas também um ferido grave e sete feridos ligeiros, levados para a mesma unidade hospitalar.

À Renascença, o Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo da Proteção Civil diz que para além dos mortos, há ainda registo de um ferido grave e sete ligeiros.

A EN387, que liga Vidigueira a Ferreira do Alentejo, mantinha-se às 09h50 cortada ao trânsito.

Um total de 29 operacionais, com o apoio de 14 veículos, foi mobilizado para o local.

[notícia atualizada às 11h05]