Preços de medicamentos mais baratos devem aumentar de novo em 2024

Os preços dos medicamentos mais baratos devem aumentar de novo em 2024 para evitar ruturas, tal como aconteceu este ano, segundo espera a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

Em 2023, os medicamentos mais baratos aumentaram até 5%, para evitar que houvesse escassez destes fármacos.

À Renascença, Ema Paulino tem a expetativa que o cenário se repita no próximo ano, porque "é uma medida importante que estes medicamentos se mantenham no mercado".

"Estamos a falar de cêntimos. Pode ficar inviável que medicamentos com baixo preço nem cheguem a Portugal e, depois, as alternativas até acabam por ser mais caras. Por isso, tenho expetativas, a bem da atratividade do mercado nacional, que também se possa proceder a uma atualização em alta, em 2024", explica.

No entanto, a especialista esclarece que, em média, os preços dos medicamentos devem baixar, tendo em conta a revisão anual dos preços.

"Há uma comparação com determinados países de referência, que apresentam dimensões semelhantes em termos de mercado. Se os preços forem mais baixo do que em Portugal, os preços baixam para essa média", esclarece.