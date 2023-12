Pediatras pedem cuidados para evitar infeções respiratórias em bebés

Pediatras pedem a quem contacte com bebés e crianças para lavar as mãos e usar máscara se tiver sintomas gripais, para evitar que os mais pequenos contraiam infeções respiratórias, que estão a entupir urgências e internamentos hospitalares.

O coordenador de Pediatria Médica do Hospital D. Estefânia, em Lisboa, Luís Varandas, e o pediatra Manuel Magalhães da Unidade de Pneumologia pediátrica do Centro Materno Infantil do Norte (CMI) relataram nesta segunda-feira à Lusa que as urgências estão cheias e há muitas crianças internadas com o vírus sincicial respiratório VSR, responsável pela maioria das bronquiolites, mas ressalvaram que é uma situação habitual nesta época do ano.

"É uma situação que estamos habituados a viver todos os anos", com o vírus a circular de novembro a março, causando muita doença nas crianças, muitas infeções respiratórias, com necessidade de internamento numa grande parte das vezes, disse Manuel Magalhães.

Pico das infeções veio mais cedo

Segundo o pediatra, o pico das infeções foi "um bocadinho mais precoce" este ano: "No centro Materno Infantil do Norte, desde meio de outubro que temos persistentemente todos os dias acima de 10 camas ocupadas com bebés com bronquiolite pelo VSR".

O hospital pediátrico D. Estefânia também está "completamente sobrelotado", com mais de 300 casos por dia nas urgências, disse Luís Varandas, salvaguardando que "é comum" no inverno ter este pico de infeções respiratórias.