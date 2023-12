Metro do Porto fecha às 20h na véspera de Natal e reabre após as 8h30 no dia 25

A Metro do Porto vai terminar a sua operação comercial na véspera de Natal cerca das 20h00, iniciando as circulações no dia seguinte, 25 de dezembro, pelas 8h30 em todas as linhas, foi nesta segunda-feira anunciado.

"À semelhança do que é habitual na véspera de Natal, 24 de dezembro, o Metro do Porto termina mais cedo a operação, com as últimas partidas a fazerem-se pelas 20h00, em todas as linhas. No dia seguinte, 25 de dezembro, a operação arranca mais tarde do que o costume, iniciando-se entre as 8h30 e as 9h00", pode ler-se num comunicado da empresa, publicado no seu "site".

De acordo com a transportadora, "o ajuste nos horários deve-se à perspetiva de procura que, historicamente, reduz de forma muito acentuada nesta altura".

Assim, nas linhas que terminam no Estádio do Dragão, as últimas partidas serão às 20h00 (na linha Vermelha, da Póvoa de Varzim), às 20h02 (na linha Azul, do Senhor de Matosinhos) e às 20h10 (na linha Violeta, do Aeroporto), e no sentido contrário rumarão para a Póvoa às 20h01, para o Aeroporto às 20h08 e para o Senhor de Matosinhos às 20h11.

Quanto às restantes, na linha Verde a última saída do ISMAI rumo a Campanhã será às 20h13 (às 20h19 no sentido inverso), na linha Laranja a última saída de Fânzeres rumo à Senhora da Hora será às 20h07 (20h21 no sentido inverso), e na Linha Amarela a última saída de Santo Ovídio rumo ao Hospital São João será às 20h00 (20h04 no sentido contrário).

Já na manhã do dia de Natal, a primeira partida será às 8h36 da Póvoa de Varzim rumo ao Estádio do Dragão (9h03 no sentido inverso), seguindo-se as 8h44 entre ISMAI e Campanhã (8h51 no sentido inverso), 8h52 entre Senhora da Hora e Fânzeres (9h07 no sentido inverso), 9h00 entre Hospital São João e Santo Ovídio (horário igual no sentido inverso) e entre Estádio do Dragão e Senhor de Matosinhos (9h02 no sentido contrário) e 9h06 do Estádio do Dragão para o Aeroporto (9h10 no sentido contrário).

No fim de ano, Metro funcionará toda a noite

"Para as festividades de Ano Novo, entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, o Metro estará em circulação durante toda a noite. Em breve, serão também divulgados todos os detalhes sobre o serviço especial já delineado para esta ocasião", conclui a empresa, no comunicado divulgado nesta segunda-feira.