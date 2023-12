Metro de Lisboa encerra às 22h na véspera de Natal

O Metro de Lisboa vai parar de circular mais cedo que o habitual no dia 24 de dezembro, anunciou a empresa esta segunda-feira. A típica redução de procura leva ainda a que as carruagens regressem ao serviço mais tarde no dia de Natal.

Tal como em anos anteriores, o horário de Natal do Metro de Lisboa significa que a transportadora "encerrará o serviço de exploração às 22h de dia 24 de dezembro e recomeçará a exploração às 8h de dia 25 de dezembro".

A alteração de horário deve-se à "acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal e no dia de Natal". No resto do ano, as carruagens do Metro de Lisboa circulam entre as 6h30 e a 1h00.

Também a Metro do Porto anunciou, esta segunda-feira,uma redução do horário para os dias 24 e 25 de dezembro. A operação comercial vai terminar pelas 20h na véspera de Natal e retomar às 8h30 no dia de Natal.