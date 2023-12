Dois mortos e vários feridos em colisão entre ligeiro e carrinha de nove lugares em Cuba

Duas pessoas morreram na sequência de uma colisão entre um automóvel ligeiro e uma carrinha de nove lugares perto de Cuba, no distrito de Beja.

À Renascença, o Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo da Proteção Civil diz que há ainda registo de um ferido grave e sete ligeiros.

A Estrada Nacional 387, entre Vidigueira e Ferreira do Alentejo, está cortada. No local estão 29 operacionais, com o apoio de 14 veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 6h44.

[em atualização]