Pedro Nuno Santos admite uma "mudança no partido"

Pedro Nuno Santos e António Costa estão reunidos, este domingo à tarde, no Largo do Rato, numa troca de palavras à porta fechada.

O encontro acontece depois do antigo ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ter vencido as eleições internas do Partido Socialista, este sábado à noite.

Nove anos depois, Costa deixa a liderança do Partido Socialista com a garantia de unidade no partido, com "uma nova energia e um novo impulso".

"Para já tenho uma missão pelo menos até 28 de março e continuarei focado e determinado nisso", adiantou à saída, garantindo, no entanto, que não tenciona "ser a sombra de ninguém".

Depois da vitória de ontem, António Costa encontra-se com o novo secretário geral do PS para um "passar de pasta", uma reunião que durou quase duas horas.

António Costa foi o primeiro a chegar ao largo do Rato, às 120h02. Entrou diretamente sem prestar declarações aos jornalistas. Voltou depois à porta para receber Pedro Nuno Santos, que chegou minutos depois.

À saída, Pedro Nuno Santos admitiu uma "mudança no partido", mas assegura que haverá "uma continuidade e não uma rutura".

Reconheceu que não é o líder "que a direita queria", mas reiterou que ele e António Costa são colegas e que o antigo líder do seu partido "pode ser útil de várias maneiras".

"Não tenhamos dúvidas que de somos camaradas", assegurou.

[notícia atualizada às 15h04 de 17 de dezembro de 2023]