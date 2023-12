Teatro Experimental do Porto inaugura exposição "70 Anos TEP -- Um arquivo vivo"

O Teatro Experimental do Porto vai inaugurar este sábado, no Palacete dos Viscondes de Balsemão, a exposição "70 Anos TEP -- Um arquivo vivo", para dar continuidade às celebrações do aniversário da companhia criada em 1953.

A exposição vai ser versão mais completa do que aquela que foi inicialmente apresentada em Lisboa, numa viagem através do seu espólio, pela história da companhia profissional de teatro português.

Atualmente dirigido por Gonçalo Amorim, estão ligados à história do TEP nomes como João Guedes, Rogério Paulo, Ruy de Carvalho, Paulo Renato, Carlos Avilez, Mário Viegas, Norberto Barroca e Júlio Gago, para além do fundador António Pedro.