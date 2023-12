Nuno Rebelo de Sousa terá tentado intervir no negócio da Santa Casa no Brasil

Depois do caso das gémeas, Nuno Rebelo de Sousa terá tentado intervir no ruinoso negócio dos jogos sociais da Santa Casa no Brasil, avançou o programa TVI Exclusivo.

Foi agora revelado que o filho do Presidente da República propôs um encontro entre Ana Mendes Godinho, a ministra da tutela, e o presidente do Banco de Brasília, parceiro da Santa Casa.

A ministra não desmente mensagens divulgadas pela TVI, mas garante que recusou reunir-se com o presidente do Banco de Brasília.

Nuno Rebelo de Sousa dizia nas mensagens estar bem informado sobre aquilo que iria acontecer ao negócio dos jogos sociais, indica a estação.

Ana Mendes Godinho confirma duas reuniões, em abril e junho deste ano, com Nuno Rebelo de Sousa, na qualidade de presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil - São Paulo.

Numa delas, o filho do Presidente da República fez um "comentário genérico" sobre a questão do investimento em jogos sociais no Brasil. Os encontros tinham na agenda outros assuntos.

A Santa Casa desistiu da exploração de jogos sociais no Brasil após investir quase 30 milhões de euros.