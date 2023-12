Encontrado corpo de homem desaparecido há mais de 20 dias em Beja

O corpo de um homem de 49 anos que estava dado como desaparecido desde o dia 25 de novembro em Baleizão, no concelho de Beja, foi encontrado este sábado naquela zona, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o corpo foi encontrado ao final da tarde, por um popular, num olival nas proximidades do local de onde o homem tinha desaparecido.

A Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, esteve no local a fazer diligências, adiantou a fonte da Guarda.

O corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Beja, acrescentou.

As autoridades realizaram buscas, na altura do desaparecimento, para encontrar o homem, trabalhador agrícola, que desapareceu da sua residência, no Monte das Marianas, tendo um familiar dado o alerta para o seu desaparecimento, à Guarda Nacional Republicana (GNR), no dia 26 de novembro, cerca das 17h00.

As buscas envolveram a GNR, com várias valências, bombeiros das corporações de Beja, Moura, Serpa, Cuba e Vidigueira, e elementos da Força Especial de Proteção Civil.