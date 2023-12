Dupla em carro roubado abalroa GNR, é detida e volta a furtar viatura

A GNR deteve um homem e uma mulher, na Malveira, Mafra, após uma perseguição em que embateram no carro dos guardas e realizaram várias manobras perigosas, além de reincidirem num crime de furto de veículo quando libertados.

O caso ocorreu na sexta-feira, quando o Destacamento Territorial de Mafra deteve, em flagrante delito uma mulher de 46 anos e um homem de 39, pelos crimes de furto de veículo e condução perigosa, anunciou hoje a Guarda, em comunicado.

"Após uma fiscalização aleatória por parte dos militares da Guarda, o condutor não obedeceu ao sinal de paragem, tendo colidido contra o veículo policial, encetando, posteriormente, a sua fuga. Durante cerca de 15 quilómetros de fuga, o condutor incumpriu várias normas rodoviárias, tendo criado perigo eminente para os demais ocupantes da via pública", de acordo com o documento.

Ao intercetar o automóvel, a GNR confirmou tratar-se de um veículo furtado e fez as detenções.

Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência e, posteriormente, libertados.

"Após a restituição à liberdade, os indivíduos foram novamente detidos, em flagrante delito, enquanto cometiam um crime de furto de veículo", lê-se no comunicado.

Os detidos permanecem agora nas instalações da GNR e vão ser presentes no Tribunal Judicial da Amadora, para aplicação de medida de coação.

A operação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Torres Vedras e do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras.