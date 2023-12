Transportes públicos com aumento de 22% de passageiros

O Metropolitano de Lisboa, a Metro do Porto e a Transtejo/Soflusa registaram um aumento de 22% nos passageiros transportados, entre janeiro e novembro.

À exceção do metro de Lisboa, os restantes meios já ultrapassaram a operação dos primeiros 11 meses de 2019, antes da pandemia.

São dados avançados pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática, que entre 2019 e 2022 “mobilizou mais de 905 milhões de euros para os transportes públicos”.

Em 2023, estão orçamentados mais de 268 milhões para os transportes públicos e manutenção dos preços.

O Orçamento do Estado para 2024 inclui a criação do programa “Incentiva +TP”, que vai substituir os atuais apoios. Será financiado “por consignação de parte das receitas das taxas de carbono, no valor de 360 milhões de euros”. Há ainda 50 milhões de euros para a manutenção dos preços dos passes.