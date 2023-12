Seca. Imagem das amendoeiras em flor no Algarve pode desaparecer

As amendoeiras em flor, uma imagem icónica do Algarve, podem fazer parte do passado se não for travada a agonia dos poucos pomares que existem, causada pela seca e falta de rentabilidade, disseram à Lusa responsáveis do setor.

O decréscimo acentuado que se verificou nos últimos anos no Algarve contrasta com o grande aumento da produção de amêndoas no país, principalmente no Alentejo, com a plantação de novos pomares de regadio na região do Alqueva, que permite índices de produtividade 10 vezes superiores às do Algarve.

"Os pomares [de amendoeiras] estão a extinguir-se, passaram todos para o Alentejo e alguns que ainda existem são para alimentar o setor da pastelaria tradicional", lamentou à agência Lusa o presidente do Agrupamento de Alfarroba e Amêndoa (Agrupa), Horácio Piedade.

Segundo o dirigente, Portugal está a vender no estrangeiro, aos turistas, "um produto que já não existe", ou seja, a imagem do Algarve com amendoeiras em flor, um declínio que é confirmado pelo diretor regional de Agricultura do Algarve.

Subsidiar produtores será solução, diz diretor regional de Agricultura

Em declarações à Lusa, Pedro Valadas Monteiro sugeriu que a única forma de impedir o desaparecimento das tradicionais amendoeiras em flor será, eventualmente, subsidiar os produtores pelo serviço que prestam na dimensão ambiental e turística.

"A região perde muito com este declínio, pois a amendoeira é um cartão-de-visita para os turistas, um elemento icónico e nuclear na paisagem do Barrocal algarvio", reconheceu, defendendo que se devia "reabilitar o amendoal tradicional" e "valorizar a sua componente ambiental e turística".

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 2022 foi o melhor ano de produção de amêndoa, tendo a quantidade produzida no país crescido anualmente a uma taxa média de cerca de 15,6% desde 2010.

No entanto, os dados do INE indicam que a área de plantação de amendoeiras no Algarve está em contraciclo relativamente ao resto do país, tendo caído de 13.338 hectares em 2002 para 7.502 uma década depois, em 2012, e para 5.001 em 2022.

Já a produção de amêndoa com casca desceu na região de 1.628 toneladas (17.764 a nível nacional) em 2002 para 777 em 2022 (46.215 no total do país).