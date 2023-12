Santiago do Cacém. Bombeiros combatem incêndio em armazém com plásticos

Um incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira num armazém de plásticos de uma empresa de recolha de resíduos sólidos urbanos e de reciclagem em Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral disse à Lusa que o incêndio, cujo alerta foi dado às 04:53, não causou vítimas, estando apenas confinado a um silo do armazém de plásticos.

“A empresa não estava a laborar. Não há vítimas e não há progressão para as restantes estruturas da empresa”, disse.

Às 07:15, estavam no local 29 operacionais, com o apoio de 10 viaturas.