IPO. Manuel Pizarro confrontado por utente devido a tempos de espera

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, foi confrontado, esta sexta-feira, por uma doente oncológica, devido aos tempos de espera no Instituto Português de Oncologia (IPO).

A utente queixou-se de ter de esperar “cinco horas, diariamente” para receber tratamento e denunciou ainda que os profissionais médicos do IPO saem “todos os dias após o horário”.

“Está-me a falar de modernização. Peço desculpa, mas trate para já que isto funcione bem”, atirou a doente.

Este episódio ocorreu no Porto, à margem da inauguração do Espaço Cidadão localizado no Instituto Português de Oncologia (IPO).

No mesmo evento, o ministro da Saúde reconheceu que há "problemas inesperados" com o novo modelo de prescrição de medicação para doenças crónicas e que "alguns erros" têm que ser corrigidos, disse.

"Parece que aconteceu que se verificaram alguns problemas no sistema informático. Devo dizer que são inesperados. Tínhamos experimentado o sistema informático na Unidade de saúde Local do Alto Minho, eu próprio assisti em Lisboa à emissão das primeiras receitas nesse modelo e tudo correu bem", explicou ainda.

O “Jornal de Notícias" dá conta na edição de hoje que as novas regras da prescrição e da dispensa dos medicamentos para doenças crónicas na farmácia complicaram a vida a utentes, médicos e farmacêuticos, que se queixam de um período curto para se adaptarem às novas regras do sistema de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (PEM).