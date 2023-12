GNR inicia operação Natal e Ano Novo

A GNR inicia, esta sexta-feira, a operação Natal e Ano Novo com um reforço do policiamento para combater a criminalidade e do patrulhamento rodoviário nas estradas de maior tráfego do país.

A operação, que se prolonga até 02 de janeiro, pretende "combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego" durante o período de Natal e Ano Novo para "garantir as festividades e as deslocações em segurança" em todo o país.

Nas estradas, a GNR estará "particularmente atenta" aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente o excesso de velocidade, condução sob o efeito do álcool, manobras perigosas, uso do telemóvel ao volante, do cinto de segurança e das cadeirinhas para bebés.

A PSP também vai reforçar a partir desta sexta-feira e até 02 de janeiro o policiamento e a fiscalização no âmbito da operação "Polícia Sempre Presente: Festas em Segurança 2023-2024".