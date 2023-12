Frio vai continuar no fim de semana

O tempo frio, com temperaturas normais para esta época do ano, deverá manter-se nos próximos dias.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo e o vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas.

As previsões apontam ainda para possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no interior Norte e Centro, formação de geada no interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura máxima.

Para sábado prevê-se céu geralmente limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade, com neblina ou nevoeiro, no Nordeste Transmontano e na Beira Alta até ao final da manhã. Formação de geada no interior Norte e Centro e acentuado arrefecimento noturno.

De acordo com o IPMA, no domingo o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no Nordeste Transmontano e na Beira Alta até ao início da tarde e no final do dia.

O frio deverá manter-se com as previsões a indicarem formação de geada, em especial no interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura mínima.