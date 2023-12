Atos de vandalismo paralisaram 26 autocarros da Unir

"Só num dos lotes [Lote 4 - Vila Nova de Gaia/Espinho], temos 26 autocarros parados, com vidros partidos, pneus furados e com matrículas trocadas", disse, acrescentando que este é agora um caso de polícia.

A revelação foi feita na reunião de hoje da Área Metropolitana do Porto (AMP) onde vários autarcas enalteceram o trabalho daquela entidade perante os problemas detetados aquando do arranque das novas linhas.

"Não correu bem, infelizmente", disse, lamentando que os políticos estejam a ser apontados como os culpados. No lote 2 onde se insere Gondomar, há muita coisa a falhar, denuncia Marco Martins, que admite, no entanto, que a "AMP não podia fazer mais".

As dificuldades verificadas no arranque da nova rede de transportes da Área Metropolitana do Porto foram referidas, na reunião de hoje, pelo autarca de Gondomar que se mostrou "altamente desiludido e triste" com o sucedido.

"Nunca houve tantos pneus furados, tantos vidros partidos e matrículas trocadas como agora, eu não sei quem é, mas o assunto está entregue à polícia. Nunca o meu telemóvel esteve afixado nas paragens do autocarro para telefonar como fonte de informação da rede Unir e agora está. Que há azar há, boicote parece-me também, creio que as autoridades policiais vão aferir, mas que é estranho é", disse.

O autarca alertou ainda que os municípios podem vir a ser chamados a pagar o eventual défice decorrente da falta de aprovação dos Transportes Intermodais do Porto (TIP) em matéria de bilhética, uma vez que, neste momento, referiu, a maioria das viagens são "de borla".

Os municípios da AMP aprovaram hoje também uma adenda ao Acordo de Partilha respeitante referente à Ligação Porto -- Braga pela A3 com a Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM), cujo serviço foi suspenso no início do mês de dezembro, com a entrada em funcionamento da Unir.

Em jeito de esclarecimento, Eduardo Vítor Rodrigues reiterou que tudo com o qual a AMP se comprometeu no acordo assinado em 2019 foi cumprido, não fazendo esta linha parte das prioridades definidas à data pela CIM do Cávado.

O autarca considera que a AMP foi apanhada "por uma tentativa de manipulação", sublinhando que a adenda colocada a votação nada tem a ver com a AMP, "é inclusão de uma linha que a CIM do Cávado se esqueceu".

"Que tenham a coragem de dizer que afinal foram eles que se esqueceram dos utentes do IPO", rematou.

A CIM denunciou, no início do mês de dezembro, que a AMP decidiu acabar com a ligação de autocarro Braga-Porto pela A3, decisão que, considerou, "coloca diretamente em causa" o direito à mobilidade das populações.

À data, em comunicado, o presidente da CIM do Cávado e da Câmara de Braga, Ricardo Rio, classificou como "incompreensível e lamentável" a decisão da AMP, exigindo àquela entidade que "cumpra com as suas obrigações legais e contratuais e dê sequência a este serviço".

Para a AMP, competia CIM do Cávado garantir a continuidade daquela linha que, entretanto, já foi retomada, depois de as autarquias de Braga e Porto terem chegado a um acordo para garantir a manutenção do serviço entre as duas cidades.