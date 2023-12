Associação Sindical dos Profissionais da Polícia realiza plenários nos aeroportos

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia realiza, esta sexta-feira, plenários nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro para alertar para a necessidade de alteração da tabela salarial na PSP e exigir um suplemento igual aos inspetores da Polícia Judiciária.

Os plenários vão decorrer no aeroporto de Lisboa entre as 07h00 e as 11h00 e nos aeroportos do Porto e Faro entre as 09h00 e as 13h00.

Para ter uma maior adesão a estas iniciativas, a associação sindical apelou aos polícias para que submetam o requerimento que permite a dispensa de 15 horas anuais para assistir a reuniões e plenários.

Nos plenários será também feito um levantamento junto dos polícias que estão a trabalhar nas fronteiras aéreas e sobre as condições de trabalho nas novas missões.