Administração da Global Media "compreende" demissões nas direções das marcas mais afetadas

A administração da Global Media "compreende" que face à dimensão e exigência do "indispensável processo de reestruturação em curso", as direções dos títulos mais afetados "se sintam sem condições para se manterem", disse hoje à Lusa fonte oficial.

As direções do Jornal de Notícias (JN), TSF, O Jogo e do Dinheiro Vivo (DV) apresentaram demissão, na sequência do processo de reestruturação que prevê reduzir até duas centenas de trabalhadores.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Global Media Group (GMG) afirmou que a administração "compreende que face à dimensão e exigência do indispensável processo de reestruturação em curso, as direções das marcas mais afetadas se sintam sem condições para se manterem".

Deste modo, "entra-se agora numa fase de transição que naturalmente será assegurada pelas atuais direções, até serem anunciadas as novas equipas", prosseguiu a mesma fonte.

"E estamos certos que todos, sem exceção, estamos empenhados em salvaguardar as marcas e o futuro do Global Media Group", concluiu fonte oficial da administração da GMG.

A demissão do diretor do DV, Bruno Contreiras Mateus, na quinta-feira, aumentou para 11 o número de demissões em cargos de direção no grupo, juntamente com as cinco do JN, duas no jornal desportivo O Jogo e três, na terça-feira, na TSF.

O Dinheiro Vivo é uma publicação digital especializada em economia que tem uma edição de papel aos sábados, na forma de suplemento do Diário de Notícias e do JN.

No dia 06 de dezembro, em comunicado interno, o GMG avançou que iria negociar "com caráter de urgência" rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".