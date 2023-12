​Academia de la Diplomacia chega a Portugal

A Academia de la Diplomacia, fundada por embaixadores espanhóis, chegou agora a Portugal.



O arranque das atividades aconteceu, na Casa do Farol, em Cascais, e teve como convidado o embaixador Mira Gomes, representante português em Madrid.

O diplomata destacou os dossiers que Portugal e Espanha “têm vindo a desenvolver, nomeadamente nos campos da energia, da ferrovia, da rodovia e das trocas comerciais”, refere a Academia de la Diplomacia, em comunicado.

O embaixador assinalou a importância das trocas comerciais entre os dois países ibéricos. Por exemplo, as “exportações de Espanha para Portugal superam o conjunto das daquele país para toda a América Latina, enquanto Portugal exporta para Espanha mais do que para França e Alemanha, em conjunto”.

Nesta primeira sessão, onde estiveram diversos representantes diplomáticos, também foram analisadas as relações com a América Latina e as posições conjuntas de Portugal e Espanha no âmbito da União Europeia (UE).

Abriram o evento o presidente executivo da Academia de la Diplomacia, Santiago Velo de Antelo, e o representante em Portugal, Jorge Antas de Barros.

Depois deste primeiro encontro, em Cascais, a Academia promete a realização de iniciativas regulares e a capa da revista “Diplomacia” será dedicada a Portugal e ao seu embaixador em Espanha.