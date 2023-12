Tribunal de Leiria profere acórdão do processo de três ex-funcionárias de creche acusadas por maus-tratos

O Tribunal de Leiria profere, esta quinta-feira, o acórdão do processo de três ex-funcionárias de uma creche das Caldas da Rainha acusadas por crimes de maus-tratos a várias crianças entre 2016 e 2020.

O caso envolve uma educadora, acusada de 11 crimes de maus-tratos, uma antiga auxiliar, acusada de três crimes, e uma ex-ajudante de ação educativa/administrativa, que responde por outros dois crimes de maus-tratos.

No despacho de acusação, o Ministério Público, que não conseguiu identificar todas as crianças supostamente vítimas de maus-tratos, descreveu factos compreendidos entre 2016 e 2020, sustentando que as arguidas expuseram os menores a "um ambiente de terror psicológico, violência e agressividade".

Durante o julgamento, a antiga educadora garantiu que os factos de que é acusada são mentira e assegurou que durante os "quase 23 anos" que trabalhou na creche nunca teve qualquer queixa de pais relativamente a crianças maltratadas.