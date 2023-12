Idosa desaparecida após abandonar hospital "pelo próprio pé"

Uma idosa de 73 anos está desaparecida há dois dias em Lisboa, depois de sair "pelo próprio pé" do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. A informação foi confirmada pela administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, que "lamenta profundamente esta situação".

Em comunicado, o Centro Hospitalar "confirma a entrada" da idosa, assim como "a saída da mesma pelo seu próprio pé no mesmo dia, enquanto aguardava a observação médica".

Durante a avaliação, a utente estava "consciente, orientada e colaborante com os profissionais".

Depois do desaparecimento ser confirmado pelo familiar em acompanhamento, o hospital recorreu à "visualização das imagens de câmaras no exterior do hospital e identificação da saída pelo seu próprio pé", por volta das 18h00 de 12 de dezembro, terça-feira.

Segundo o comunicado do Conselho de Administração, foi depois realizado o "reporte ao posto local de PSP", assim como a "averiguação em todas as instalações do próprio hospital" para despistar uma "possível entrada não identificada por outra porta".

De acordo com o Notícias ao Minuto, a família alertou para o desaparecimento através das redes sociais. O último avistamento terá sido na zona do Restelo, perto do Hospital de São Francisco Xavier, com "uma camisola preta, leggings e chinelos do hospital".