Direções do JN e de O Jogo demitem-se em bloco

As direções do Jornal de Notícias (JN) e do jornal O Jogo demitiram-se esta quinta-feira. Os dois jornais fazem parte do grupo Global Media, que também detém o Diário de Notícias (DN) e a TSF, e que está a iniciar um novo processo de rescisão por acordo mútuo.

"O Conselho de Redação do "Jornal de Notícias" tomou conhecimento, com grande consternação, da demissão da Direção do JN, esta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023", diz o órgão num comunicado a que a Renascença teve acesso.

Para os representantes dos jornalistas do JN, esta decisão é "uma tomada de posição conjunta dos diretores", que entendem como "um sinal inequívoco de que esta Redação e quem a lidera não aceita que se possa denegrir publicamente um jornal, os seus leitores e até uma região e um país".