Caso das gémeas. PS considera incompreensível que Ordem dos Médicos instaure inquérito a Lacerda Sales

O líder parlamentar socialista considerou esta quinta-feira incompreensível e inusitado que a Ordem dos Médicos tenha instaurado um inquérito ao deputado Lacerda Sales, e recusou participar numa "degradação das instituições" ao viabilizar as audições do ex-governante e de Marta Temido.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, Eurico Brilhante Dias manifestou "absoluta solidariedade" com o ex-secretário de Estado e atual deputado do PS António Lacerda Sales perante as notícias de que a Ordem dos Médicos abriu um inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, que irá avaliar os médicos envolvidos, incluindo Lacerda Sales.

"É absolutamente inusitado que uma ordem profissional, que não tem qualquer competência de escrutínio de atividade de um membro ou ex-membro do Governo venha abrir um inquérito ou uma averiguação no quadro de uma decisão, ou possível decisão, de um membro do Governo", defendeu.

O líder parlamentar do PS salientou que "não é essa a função das ordens profissionais" e considerou que este inquérito devia "fazer com que a própria Ordem e os órgãos da Ordem tomassem alguma posição pública quanto isto".