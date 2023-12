O cardeal D. José Tolentino Mendonça é o Prémio Pessoa 2023. O anúncio foi conhecido esta quinta-feira em Sintra.

No valor de 60 mil euros, o Prémio Pessoa, uma iniciativa do semanário Expresso com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.



Depois de no ano passado ter distinguido o poeta e médico João Luís Barreto Guimarães, esta edição 37 recaiu sobre o cardeal português, que é o Perfeito do Dicastério para a Cultura e Educação, bem como poeta.

Tolentino Mendonça é a segunda figura da igreja a ser distinguida com o Prémio Pessoa. O primeiro foi o cardeal D. Manuel Clemente, em 2009.