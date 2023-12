Lisboa. Ativistas climáticos bloqueiam Túnel do Marquês em hora de ponta

Mais de uma dezena de ativistas climáticos do coletivo Climáximo bloquearam, esta quinta-feira, o trânsito na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em direção da entrada do túnel do Marquês de Pombal, em Lisboa.

À Renascença, o grupo diz que os ativistas foram arrastados por populares para a beira da estrada. Dois ativistas continuam, no entanto, pendurados. A polícia tenta agora retirá-los do local.



Em comunicado, o grupo que dia que alguns ativistas bloquearam a estrada e outros dois penduraram-se no viaduto com uma faixa onde se lê "governos e empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta".



"Passado uma conferência de clima sem qualquer acordo vinculativo, presidida pelo executivo de uma petrolífera, a sociedade não pode voltar à complacência da marcha rumo ao abismo", pode ler-se. "Os apoiantes do Climáximo interromperam uma das principais artérias de acesso à cidade de Lisboa, onde centenas de milhares de carros entram todos os dias, muitos sem qualquer alternativa de transportes públicos acessíveis".

"Ontem no Dubai fechou-se a 28º conferência do colapso climático, sem qualquer passo concreto para reduzir drasticamente emissões, e garantir uma transição digna para as pessoas. Foi um evento onde se confirmou a declaração de guerra dos governos e empresas emissoras a toda a sociedade atual e gerações futuras", disse uma das ativistas.