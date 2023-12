Prepare-se para o aumento do desconforto térmico. Temperaturas vão descer

As temperaturas vão continuar a descer nos próximos dias, com máximas e mínimas típicas para esta época do ano.

Para ajudar a população a proteger-se do frio, a Direção Geral da Saúde (DGS) publicou esta terça-feira uma série de recomendações, alertando para “a necessidade de prestar atenção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem-abrigo.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta quarta-feira, apontam para períodos de céu muito nublado nas regiões Norte e Centro diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde, aguaceiros em geral fracos até ao meio da tarde, em especial a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, podendo ser de neve acima de 1400/1600 metros de altitude.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira até ao final da manhã, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 60 km/h, nas terras altas e a temperatura vai descer.