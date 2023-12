Ex-guarda-redes do FC Porto B detido por suspeita de rapto e agressão

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de seis homens na cidade do Porto suspeitos de, em novembro de 2022, raptarem uma mulher e de agredirem o companheiro com violência, devido a uma suposta dívida. O Jornal de Notícias adianta que entre os suspeitos está Ivan Cardoso, ex-guarda-redes do FC Porto B.

Em comunicado, a PJ conta que os factos aconteceram em 26 de novembro de 2022, quando os arguidos, com idades entre os 20 e os 46 anos, "abordaram o ofendido e a sua companheira exigindo-lhe, mediante ameaça de arma de fogo, o pagamento de uma suposta dívida, alegadamente inexistente".

"Enquanto retinham a companheira, dentro de um apartamento num bairro do Porto, levaram o ofendido à casa dos pais deste, em Vila Nova de Gaia, a fim de o mesmo conseguir junto dos progenitores a quantia em dinheiro, que queriam apoderar-se", conta esta força de investigação criminal.

Em Vila Nova de Gaia, como o homem não conseguiu obter o dinheiro que os raptores pretendiam, o ofendido foi, segundo a PJ, "violentamente agredido, conseguindo, no entanto, fugir para a via pública, refugiando-se num café onde, após perseguição pelos suspeitos, foi novamente atacado".

No decurso das buscas, foi apreendida cocaína suficiente para centenas de doses individuais, uma viatura, uma pistola e dezenas de munições.

Os seis arguidos estão "fortemente indiciados" pela prática dos crimes de rapto, de tráfico de estupefacientes, de ofensa à integridade física qualificada, de detenção de arma proibida e de tentativa de extorsão.

Os detidos, com referências policiais por tráfico de estupefacientes e roubo, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medias de coação.