Direção da TSF demite-se em bloco depois de dispensa de 30 trabalhadores

A direção da rádio TSF apresentou uma demissão em bloco, segundo confirma ao "+M" o CEO do grupo Global Media.

Rui Gomes, Rosália Amorim e Artur Cassiano tinham assumido funções no final de setembro e apresentam agora a demissão, devido dispensa de 30 trabalhadores, no âmbito do processo de restruturação das marcas da Global Media.

Os diretores demissionários defendem que esta redução vai impedir que os projetos que pretendiam realizar sejam realizados.

O "+M" refere, ainda, que a TSF tinha um projeto acordado entre a direção e a administração há cerca de dois meses que passaria pela existência de investimento, expansão e algumas contratações.

O Global Media Group (GMG) vai negociar "com caráter de urgência" rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar "a mais do que previsível falência do grupo", anunciou esta quarta-feira num comunicado interno.

De acordo com o comunicado, a que a agência Lusa teve acesso, os acordos de rescisão serão negociados "num universo entre 150 e 200 trabalhadores nas diversas áreas e marcas" do grupo, sendo o objetivo "evitar um processo de despedimento coletivo" que, segundo a Comissão Executiva, "apenas será opção em último caso".