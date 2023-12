COP28. Mortágua critica acordo de "mínimo dos mínimos" e "de alçapões"

A coordenadora do BE criticou o acordo alcançado na Cimeira do Clima COP28 por ser "o mínimo dos mínimos" e "de alçapões" que deixa o mundo desprotegido das alterações climáticas, considerando que também em Portugal "há muito por fazer" nesta área.

"A prova do fracasso da COP é que só à 25.ª hora, já depois do tempo regulamentar, é que foi possível chegar a um acordo que é o mínimo dos mínimos e que usa a expressão "transição para fora dos combustíveis fósseis" para evitar a expressão que se esperava e que é defendida pela ONU que é eliminação gradual dos combustíveis fósseis", condenou Mariana Mortágua, numa conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa.

Sublinhando que a COP28 "não chegou a um acordo para a eliminação dos combustíveis fósseis", a líder do BE avisou que, mesmo que este acordo seja cumprido, o que nunca aconteceu até hoje, o mundo está perante um "aquecimento que é o dobro daquele previsto nas metas do acordo de Paris".

"Esta COP pode ter superado o seu impasse, mas ela o que conseguiu foi um acordo de alçapões e os alçapões não nos vão proteger das alterações climáticas", alertou.